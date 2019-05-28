Газ для жителів Львівської області здорожчає через підвищення оптової ціни

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Кінцева ціна для населення буде змінюватися щомісяця в залежності від коливань оптової ціни "Нафтогазу"

Від травня поточного року побутові споживачі газу в залежності від регіону сплачують різну ціну за спожитий газ. Ціна на природний газ для мешканців Львівської області в травні становить 8,41 гривень за куб. м, а вже від 1 червня вона становитиме 8,79 гривень за куб. м. про це повідомляє прес-служба "Львівгаз Збуту".

Зазначається, що такі зміни відбулись через запровадження нових тарифів на транспортування газу магістральними газопроводами, а також коливання оптової ціни НАК "Нафтогаз України". При цьому тариф ТОВ "Львівгаз Збут" залишився незмінним і складає не більше 2,5% від кінцевої вартості газу.

"Нововведення спричинені рішенням НКРЕКП запровадити для АТ "Укртрансгаз" фіксовані тарифи на послуги транспортування природного газу. До цього часу тарифи транспортування магістральними газопроводами, котрі входять до структури ціни газу, були різні для різних областей. Саме це і дозволяло тримати ціну газу для побутових потреб на одному рівні по всій Україні. Але відтепер транспортувальники отримуватимуть за свої послуги фіксовану оплату – так званий "тариф для точки виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів", тобто своєрідну абонплату за доставку газу магістральними газопроводами. І цей тариф становить 19 коп. з кожного оплаченого побутовими споживачами кубометра газу", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, кінцева ціна для населення буде змінюватися щомісяця в залежності від коливань оптової ціни газу державного монопольного постачальника НАК "Нафтогаз України" з врахуванням його торговельної націнки. Зокрема, в травні ціна газу для регіональних постачальників від НАКу для побутових потреб становить 7 188,00 гривень за тис. куб.м (з ПДВ), а з 1 червня зросте до 7 558,80 гривень за тис. куб.м (з ПДВ).

"Враховуючі всі зміни зазначених складових, ціна на газ для мешканців Львівщини від 1 травня складає 8 406,05 гривень за тисячу кубічних метрів, а в червні становитиме 8 786,12 гривень за тисячу кубічних метрів. Ми припускаємо, що усі ці зміни складових ціни на газ можливо не зовсім просто зрозуміти, тому для зручності кожен наш клієнт отримує інформацію про всі складові ціни на газ в своїх рахунках за спожите блакитне паливо. Окрім того, хочу нагадати, що роздрукувати рахунок можна власноруч в своєму Особистому кабінеті на сайті 104.ua", - говорить начальник відділу розрахунків ТОВ "Львівгаз Збут" Ольга Чабан.