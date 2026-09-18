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Газ в Україні у 2,5 раза дешевший, ніж у Європі: чому розрив цін став рекордним

20:59 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Газ в Україні у 2,5 раза дешевший, ніж у Європі: чому розрив цін став рекордним Український газовий ринок ізольований від Європи (фото: facebook.com gas.tso.ua)
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Газ в Україні зараз торгується приблизно у 2,5 раза дешевше, ніж у Європі, а різниця між цінами перевищила 50 євро за МВт·год - це найбільший розрив із кінця 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані профільного порталу ExPro.

Ціна газу в Україні та Європі: причина розриву

За розрахунками ExPro, 14 вересня газ із поставкою у жовтні коштував в Україні в середньому 21 750 грн за тисячу кубометрів, або близько 33 євро за МВт·год без ПДВ.

Водночас ціна жовтневого ресурсу на нідерландському хабі TTF сягнула 84 євро за МВт·год.

Однією з головних причин такого розриву ExPro називає фактичну ізоляцію українського газового ринку від європейського.

"Імпорт природного газу з Європи майже відсутній та економічно недоцільний через високі ціни на європейських хабах. У той же час, експорт газу залишається під забороною з початку повномасштабного вторгнення, що створює певний надлишок газу на комерційному сегменті українського ринку", - зазначає ExPro.

Газ в Україні у 2,5 раза дешевший, ніж у Європі: чому розрив цін став рекорднимІнфографіка ExPro

В Україні надлишок газу, а Європі потрібні додаткові обсяги

Ситуація на двох ринках зараз протилежна. Європі напередодні зими потрібні додаткові обсяги газу, а її сховища заповнені лише на 68%.

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В Україні через падіння промислового споживання на комерційному ринку, навпаки, сформувався надлишок ресурсу.

"В Україні ситуація протилежна. Пропозиція газу в комерційному сегменті перевищує поточний попит, який скорочується через російські удари по промисловості", - йдеться у матеріалі ExPro.

Таким чином, заборона експорту та скорочення попиту всередині країни посилюють розрив між українськими та європейськими цінами на газ.

Нагадаємо, експерт газової галузі Михайло Свищо вважає, що закритий експорт залишив український газовий ринок ізольованим від Європи.

Зазначимо, Кабмін запровадив нульові квоти на експорт природного газу українського походження на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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