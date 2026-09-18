Газ в Україні у 2,5 раза дешевший, ніж у Європі: чому розрив цін став рекордним

Газ в Україні зараз торгується приблизно у 2,5 раза дешевше, ніж у Європі, а різниця між цінами перевищила 50 євро за МВт·год - це найбільший розрив із кінця 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані профільного порталу ExPro.

Ціна газу в Україні та Європі: причина розриву

За розрахунками ExPro, 14 вересня газ із поставкою у жовтні коштував в Україні в середньому 21 750 грн за тисячу кубометрів, або близько 33 євро за МВт·год без ПДВ.

Водночас ціна жовтневого ресурсу на нідерландському хабі TTF сягнула 84 євро за МВт·год.

Однією з головних причин такого розриву ExPro називає фактичну ізоляцію українського газового ринку від європейського.

"Імпорт природного газу з Європи майже відсутній та економічно недоцільний через високі ціни на європейських хабах. У той же час, експорт газу залишається під забороною з початку повномасштабного вторгнення, що створює певний надлишок газу на комерційному сегменті українського ринку", - зазначає ExPro.

Інфографіка ExPro

В Україні надлишок газу, а Європі потрібні додаткові обсяги

Ситуація на двох ринках зараз протилежна. Європі напередодні зими потрібні додаткові обсяги газу, а її сховища заповнені лише на 68%.

В Україні через падіння промислового споживання на комерційному ринку, навпаки, сформувався надлишок ресурсу.

"В Україні ситуація протилежна. Пропозиція газу в комерційному сегменті перевищує поточний попит, який скорочується через російські удари по промисловості", - йдеться у матеріалі ExPro.

Таким чином, заборона експорту та скорочення попиту всередині країни посилюють розрив між українськими та європейськими цінами на газ.