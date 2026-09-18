Газ в Украине в 2,5 раза дешевле, чем в Европе: почему разрыв цен стал рекордным

Газ в Украине сейчас торгуется примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Европе, а разница между ценами превысила 50 евро за МВт·ч - это наибольший разрыв с конца 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные профильного портала ExPro.

Цена газа в Украине и Европе: причина разрыва

По расчетам ExPro, 14 сентября газ с поставкой в ​​октябре стоил в Украине в среднем 21 750 грн за тысячу кубометров или около 33 евро за МВт·ч без НДС.

В то же время, цена октябрьского ресурса на нидерландском хабе TTF достигла 84 евро за МВт·ч.

Одной из главных причин такого разрыва ExPro называет фактическую изоляцию украинского газового рынка европейского.

"Импорт природного газа из Европы почти отсутствует и экономически нецелесообразен из-за высоких цен на европейских хабах. В то же время, экспорт газа остается под запретом с начала полномасштабного вторжения, что создает определенный избыток газа на коммерческом сегменте украинского рынка", - отмечает ExPro.

Инфографика ExPro

В Украине избыток газа, а Европе нужны дополнительные объемы

Ситуация на двух рынках сейчас противоположна. Европе накануне зимы требуются дополнительные объемы газа, а хранилища заполнены лишь на 68%.

В Украине из-за падения промышленного потребления на коммерческом рынке, напротив, сформировался избыток ресурса.

"В Украине ситуация противоположная. Предложение газа в коммерческом сегменте превышает текущий спрос, который сокращается из-за российских ударов по промышленности", - говорится в материале ExPro.

Таким образом, запрет на экспорт и сокращение спроса внутри страны усиливает разрыв между украинскими и европейскими ценами на газ.