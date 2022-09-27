UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Газ з "Північного потоку-2" потрапив у Балтійське море: влада Данії випустила попередження

Фото: газ з "Північного потоку-2" потрапив у Балтійське море (facebook.com-oilcapital.ru)
Автор: Артур Родивилов

Влада Данії закликала судна триматися якомога далі від острова Борнхольм після того, як уночі в цьому районі стався витік газу з російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Своєю чергою, уряд Німеччини заявив, що перебуває в тісному контакті з данською владою, щоб з'ясувати причини аварії.

У ніч проти 26 вересня оператор "Північного потоку-2" повідомив, що тиск у газопроводі впав зі 105 барів до 7. Попри те, що "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію, його встигли заповнити 300 млн кубометрів. газу - за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.

Витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ з Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

Нагадаємо, ввечері 26 вересня оператор газопроводу "Північний потік-1", який з середини червня працював на зниженій потужності, а потім повністю припинив постачання у серпні, також повідомив про падіння тиску на обох лініях газопроводу.

Раніше у Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2".

РБК-Україна писала про те, що Німеччина не планує погоджуватися запускати "Північний потік - 2" навіть у разі складної ситуації у наступні місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2