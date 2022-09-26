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У газопроводі "Північний потік-1" впав тиск, причини з'ясовуються

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Москва, Понеділок 26 вересня 2022 22:24
У газопроводі "Північний потік-1" впав тиск, причини з'ясовуються Фото: на газопроводі "Північний потік-1" зафіксовано падіння тиску (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На обох нитках газопроводу "Північний потік-1" зафіксовано падіння тиску. Причини цього явища з'ясовуються технічними фахівцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

Сьогодні також раніше на одній із ниток "Північного потоку-2" відбулося різке падіння тиску. Диспетчер берегового майданчика зафіксував різке падіння тиску в лінії А. Берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії були негайно оповіщені. У зв'язку з обома інцидентами ведуться розслідування.

Раніше ми писали, що у Швейцарії призупинили процедуру банкрутства оператора "Північного потоку-2".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина не планує погоджуватися запускати "Північний потік - 2" навіть у разі складної ситуації у наступні місяці.

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Северный поток Північний потік-2
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