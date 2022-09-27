Газ из "Северного потока-2" попал в Балтийское море: власти Дании выпустили предупреждение

В свою очередь правительство Германии заявило, что находится в тесном контакте с датскими властями, чтобы выяснить причины аварии.

В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока-2" сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Несмотря на то, что "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров газа - за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.

Утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

Напомним, вечером 26 сентября оператор газопровода "Северный поток-1", который с середины июня работал на пониженной мощности, а затем полностью прекратил поставки в августе, также сообщил о падении давления на обеих линиях газопровода.

Ранее в Швейцарии приостановили процедуру банкротства оператора "Северного потока-2".

РБК-Украина писало о том, что Германия не планирует соглашаться запускать "Северный поток - 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.

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