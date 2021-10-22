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Газ и COVID: что сегодня обсуждали на заседании СНБО

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 22 октября, в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, участники заседания рассмотрели вопросы относительно поставок газа и заболеваемость COVID в Украине.

Какие вопросы обсуждали на заседании СНБО - в материале РБК-Украина.

Бесперебойное снабжение газом потребителей

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Кабинету министров поручили в течение трех дней решит вопрос об установлении механизма бесперебойной поставки газа потребителям.

Поставки газа в ЕС

СНБО поручил Кабмину вместе с "Нафтогазом" и "Оператором ГТСУ" определить специальные условия для транспортировки дополнительного газа по ГТС Украины в страны ЕС.

По словам Данилова, мощности украинской ГТС позволяют предложить Европе дополнительные 55 млрд кубов газа в год.

Рекордные количества смертей от COVID

Алексей Данилов заявил, что Украина начала входить в пик коронавируса, а количество жертв COVID ежедневно может составлять более 1 тысячи человек.

"Мы сейчас только начинаем входить в пик коронавируса. Большая проблема на сегодня, что не вакцинированные люди попадают в больницы. Сегодня у нас рекорд по смертности от COVID. Это очень страшная ситуация. Количество людей, которые будут погибать от COVID, может перевалить за тысячу человек", - заявил он.

Необходимость увеличить количество вакцинированных

Алексей Данилов заявил, что Украину ожидают сложные времена, если украинцы не начнут вакцинироваться.

"Если мы не будем с вами 350-400 тысяч человек ежесуточно вакцинировать, то у нас будут очень-очень сложные времена. Не хочу никого пугать, но это наша общая задача", - заявил он.

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