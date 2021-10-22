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В СНБО предупредили о "сложных временах". Нужно больше вакцинированных

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Пятница 22 октября 2021 19:36
В СНБО предупредили о "сложных временах". Нужно больше вакцинированных Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если украинцы не будут вакцинироваться, то в Украине настанут "очень сложные времена". В частности, если ежедневно не будут делаться до 400 тысяч прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова.

"Если мы не будем с вами 350-400 тысяч человек ежесуточно вакцинировать, то у нас будут очень-очень сложные времена. Не хочу никого пугать, но это наша общая задача", - заявил он.

Напомним, за минувшие сутки, 21 октября, в Украине сделали более 270 тысяч прививок от коронавируса.

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В СНБО предупредили о "сложных временах". Нужно больше вакцинированных
В СНБО предупредили о "сложных временах". Нужно больше вакцинированных
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