В СНБО предупредили о "сложных временах". Нужно больше вакцинированных
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если украинцы не будут вакцинироваться, то в Украине настанут "очень сложные времена". В частности, если ежедневно не будут делаться до 400 тысяч прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова.
"Если мы не будем с вами 350-400 тысяч человек ежесуточно вакцинировать, то у нас будут очень-очень сложные времена. Не хочу никого пугать, но это наша общая задача", - заявил он.
Напомним, за минувшие сутки, 21 октября, в Украине сделали более 270 тысяч прививок от коронавируса.