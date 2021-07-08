Газ будет дорожать: цена в Европе может подняться до 550 долларов

В Европе будут расти цены на газ. Поставки газа на европейский рынок в течение ближайшего месяца едва ли сильно вырастут.
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко, говорится в материале "Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине".
По его словам, заполненность газовых хранилищ в Европе уже сильно отстает от июльских показателей прошлых лет.
"Это означает, что цены на газ могут оставаться на нынешних высоких уровнях, по крайней мере, еще несколько недель", - считает эксперт ICU.
Также глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин в комментарии изданию рассказал, что газ может достичь отметки в 550 долларов/тысячу куб. м.
После этого начнется активная поставка в Европу сжиженного газа из США и Ближнего Востока, что в итоге и позволит стабилизировать цены, считает он.
Напомним, цены на газ в Европе стремительно растут и достигли 450 долларов.
Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.