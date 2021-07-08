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Газ дорожчатиме: ціна в Європі може піднятися до 550 доларів

Автор: Ростислав Шаправський, Анастасія Рокитна

У Європі зростатимуть ціни на газ. Поставки газу на європейський ринок протягом найближчого місяця навряд чи сильно зростуть.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна керівник департаменту з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко, йдеться в матеріалі "Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні".

За його словами, заповненість газових сховищ в Європі вже сильно відстає від липневих показників минулих років.

"Це означає, що ціни на газ можуть залишатися на нинішніх високих рівнях, принаймні, ще кілька тижнів", - вважає експерт ICU.

Також голова аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін в коментарі виданню розповів, що газ може досягти позначки в 550 доларів/тисячу куб. м.

Після цього почнеться активна поставка в Європу скрапленого газу з США і Близького Сходу, що в підсумку і дозволить стабілізувати ціни, вважає він.

Нагадаємо, ціни на газ у Європі стрімко зростають і досягли 450 доларів.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що зростання ціни газу в Європі пов'язане з тим, що "Газпром" відмовляється від додаткового бронювання українських потужностей.

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Ціна на газЕвропа