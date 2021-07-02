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Цены на газ в Европе стремительно растут и достигли 450 долларов

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Пятница 02 июля 2021 11:36
Цены на газ в Европе стремительно растут и достигли 450 долларов Фото: цены на газ в Европе достигли 450 долларов (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на газ в Европе выросли до максимума с 2008 года после отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинской ГТС. Стоимость на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах достигла 450 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные бирж.

Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью изданию Financial Times назвал отказ России от дополнительных поставок газа в Европу "шантажом", поскольку цены на топливо выросли до рекордно высокого уровня. По его словам, "это искусственно созданная проблема".

Макогон, сказал, что, по его мнению, российский "Газпром" намеренно сдерживал поставки газа в Европу, отказываясь поставлять дополнительные объемы газа через Украину, чтобы добиться одобрения спорного трубопровода "Северный поток-2".

"[Европа] не должна следовать этому ценовому шантажу "Газпрома", - сказал Макогон, отмечая, что Россия могла бы сдержать удвоение цен на газ в этом году, если бы поставляла больше. Поставки из России в 2021 году снизятся почти на одну пятую по сравнению с уровнем до пандемии.

Как отмечает Financial Times, "Газпром", обладающий монополией на экспорт российского трубопроводного газа, во вторник отказался бронировать дополнительные объемы через Украину на ежемесячном аукционе, предназначенном для увеличения его экспорта в Европу, что спровоцировало дальнейший рост цен.

Хотя снижение российских поставок - не единственная причина роста цен на газ, учитывая зимнее истощение запасов и более высокий спрос во всем мире, руководители и трейдеры подвергают критике нежелание "Газпрома" увеличить экспорт.

Джеймс Хакстепп из S&P Global Platts заявил, что "Газпром" рискует подорвать желание компании считаться надежным партнером, тем более что в следующем месяце другие российские трубопроводы будут остановлены на техническое обслуживание.

Макогон сказал, что Россия этой зимой в конечном итоге угрожает сокращением предложения в Европе, поскольку обычно летом хранилища пополняются, когда спрос на отопление ниже. "Европа может вступить в зиму с очень серьезными проблемами", - сказал Макогон.

Цены на газ в Европе стремительно растут и достигли 450 долларов

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

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