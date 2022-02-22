Газ будет по 2000 евро: в РФ отреагировали на остановку сертификации "Северного потока-2"

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение Германии остановить сертификацию "Северного потока-2" приведет к росту цен на газ в Европе. По его словам, европейцы скоро будут платить 2000 евро за кубометр голубого топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Медведева.
Он напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц поручил остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".
"Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" - заявил Медведев.
Напомним, после признания Россией так называемых "ЛДНР" Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока-2".
Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" одобрил это решение правительства Германии.