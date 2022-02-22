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Газ буде по 2000 Євро: у РФ відреагували на зупинку сертифікації "Північного потоку-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що рішення Німеччини зупинити сертифікацію "Північного потоку-2" призведе до зростання цін на газ в Європі. За його словами, європейці скоро платитимуть 2000 євро за кубометр блакитного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Медведєва.

Він нагадав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц доручив зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

"Ну що ж. Ласкаво просимо в новий світ, в якому вже скоро європейці будуть платити 2000 євро за тисячу кубів газу!"- заявив Медведєв.

Нагадаємо, після визнання Росією так званих "ЛДНР" Німеччина вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".

Відзначити, НАК "Нафтогаз України" схвалив це рішення уряду Німеччини.

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Російська ФедераціяГерманияПівнічний потік-2