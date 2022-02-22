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В "Нафтогазе" назвали основание для отказа в сертификации "Северного потока-2"

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Украина, Вторник 22 февраля 2022 15:26
В "Нафтогазе" назвали основание для отказа в сертификации "Северного потока-2" Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" одобряет решение Министерства экономики и климата ФРГ отозвать официальное заключение о том, что" Северный поток-2 " не имеет влияния на безопасность поставок газа в Германии. НАК готов предоставить аргументы в пользу полного отказа от газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал председатель НАК Юрий Витренко в Facebook.

"Мы надеемся, что Минэкономики подаст новое заключение, где будет четко указано, что "Северный поток-2" несет угрозу для такой безопасности. Это будет основанием для регулятора отказать в сертификации этого газопровода. "Нафтогаз" предоставлял соответствующую аргументацию правительству Германии", - добавил он.

Напомним, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока-2". Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с обострением российского кризиса.

Федеральный министр экономики Роберт Хабек ("зеленые") поручил подотчетному ему Федеральному сетевому агентству отозвать положительный сертификат, который имеет решающее значение для будущей сертификации трубопровода.

Сертификат, выданный предыдущим правительством в конце октября, касается безопасности поставок природного газа в Германию, которая, как тогда считалось, не будет поставлена под угрозу вводом в эксплуатацию "Северного потока - 2". Согласно письму, это уже не так в связи с переоценкой геостратегической ситуации и из-за эскалации на востоке Украины.

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Северный поток-2
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