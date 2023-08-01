"Гаюн" знайшов ще одну локацію "вагнерівців" у Білорусі, бойовики використовують склади

Аналітики зазначають, що "вагнерівці" з середини липня почали використовувати старі склади на території колишнього військового містечка №28 "Поплави" під Осиповичами, де знаходить велика військова база.

На цій території є всього 15 будівель, з яких 10 - це склади площею до 1070 квадратних метрів. Там також є старе сховище техніки та декілька караульних приміщень.

За даними моніторингової групи, склади почали використовувати з 18 липня, а на супутникових зображеннях від 24 липня помітно, що доріжки між ангарами роз'їжджені.

"Порівнюючи знімки від 17 та 24 липня, видно, що з різницею у 7 днів на території колишнього військового містечка з'явилося щонайменше 6 зон із видимими змінами", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група нагадує, що 24 липня колона "вагнерівців", в якій було щонайменше 80 машин, їхала незвичним маршрутом. Бойовики звернули з траси М5 біля села Верейці. Колона могла поїхати як до полігону в Осиповичах, так і до складів у селі Поплави.

Варто зазначити, що відстань від складів до наметового містечка "вагнерівців" у селі Цель становить 27 км або 30 хвилин на авто.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Українські прикордонники наголошують, що поки бойовики у Білорусі не становить загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

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