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"Гаюн" нашел еще одну локацию "вагнеровцев" в Беларуси, боевики используют склады

Фото: "Гаюн" нашел еще одну локацию "вагнеровцев" в Беларуси (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На территории Беларуси обнаружили еще одну локацию, где размещаются боевики ЧВК "Вагнера". Наемники Евгения Пригожина используют старые военные склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу ""Беларускі Гаюн".

Аналитики отмечают, что "вагнеровцы" с середины июля начали использовать старые склады на территории бывшего военного городка №28 "Поплавы" под Осиповичами, где находит большая военная база.

На этой территории есть всего 15 зданий, из которых 10 - это склады площадью до 1070 квадратных метров. Там также есть старое хранилище техники и несколько караульных помещений.

По данным мониторинговой группы, склады стали использовать с 18 июля, а на спутниковых изображениях от 24 июля заметно, что дорожки между ангарами разъезжены.

"Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в 7 дней на территории бывшего военного городка появилось не менее 6 зон с видимыми изменениями", - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа напоминает, что 24 июля колонна "вагнеровцев", в которой было по меньшей мере 80 машин, следовала необычным маршрутом. Боевики свернули с трассы М5 возле села Верейцы. Колонна могла поехать как на полигон в Осиповичах, так и на склады в селе Поплавы.

Стоит отметить, что расстояние от складов до палаточного городка "вагнеровцев" в селе Цель составляет 27 км или 30 минут на авто.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Украинские пограничники подчеркивают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили к Сувальскому коридору сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

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