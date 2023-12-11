Білорусь вкотре продовжила військові навчання з РФ. Вони тривають вже 85 тижнів

Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 18 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Білорускі Гаюн".

Як зазначається, полігони "Доманово" та "Гозький" продовжують роботу без перерв, інші ж були на вихідних 9 та 10 грудня.

Білорусько-російські військові навчання на полігонах продовжуються з 11 грудня й до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 16.12;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 18.12;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 17:12;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 15.12;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 15.12;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 15.12;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманово» (Івацевичський район) до 17.12;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 16.12.

"Навчання йдуть безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 85 тижнів", - зазначили у моніторинговій групі.

Фото: Білорусь знову продовжила військові навчання з Росією (t.me/Hajun_BY)

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.