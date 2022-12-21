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"Гаюн" з'ясував, куди подівся ешелон танків РФ, який перекинули ближче до кордону з Україною

Фото: "Гаюн" з'ясував, куди подівся ешелон танків РФ, який перекинули ближче до кордону з Україною (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ешелон із танками Збройних сил Росії, який учора прибув до Брестської області, ближче до кордону з Україною, постояв там ніч та поїхав назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, ешелон з технікою Збройних сил РФ, який вчора приїхав із залізничної станції Полонка до Лунинця (Брестська область), простояв ніч у Лунинці і без жодних розвантажень просто поїхав назад - у напрямку Бреста.

На платформах було 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок ("Урали" та "КамАЗи"), 2 пасажирських та 7 вантажних вагонів.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що рівень військової загрози з боку Білорусі зростає.

Крім того, 18 грудня РФ перекинула до Білорусі ще щонайменше 50 нових вантажних автомобілів "Урал", які можуть призначатися для російських військових на білоруському полігоні.

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