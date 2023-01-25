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"Гаюн" спростував фейки про "висадку десанту" на північному заході України

Фото: "Гаюн" спростував фейки про "висадку десанту" на північному заході України (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

В мережі ширились фейки про нібито висадку білоруського десанту в Рівненській й Волинській областях. Однак, це не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Білоруські Гаюн".

Як пише "Гаюн", о 11:00 за київським часом в Білорусі піднявся військово-транспортний літак Іл-76. Про його польоти над Брестом й Брестським районом повідомляли ще зранку.

"За інформацією виконкому, з літака Іл-76 відбуватиметься штатне десантування бійців 38-ї десантно-штурмової бригади ЗС РБ. Літак злітатиме з аеропорту "Брест" і здійснюватиме десантування парашутистів на полігон "Брестський", - додає пресслужба.

Також на полігоні "Ружанський" проходить розіграш практичних дій авіаційного компонента регіонального угруповання військ Білорусі та Росії.

Зазначається, що військова агресія Росії та Білорусі проти України з території Білорусі наразі не фіксується.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 25 січня зранку в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через підняття авіації в Білорусі.

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