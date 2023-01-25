"Гаюн" опроверг фейки о "высадке десанта" на северо-западе Украины

Как пишет "Гаюн", в 11:00 по киевскому времени в Беларуси поднялся военно-транспортный самолет Ил-76. О его полетах над Брестом и Брестским районом сообщали еще утром.

"По информации исполкома, с самолета Ил-76 будет происходить штатное десантирование бойцов 38-й десантно-штурмовой бригады ВС РБ. Самолет будет взлетать из аэропорта "Брест" и осуществлять десантирование парашютистов на полигон "Брестский", - добавляет пресс-служба.

Также на полигоне "Ружанский" проходит розыгрыш практических действий авиационного компонента региональной группировки войск Беларуси и России.

Отмечается, что военная агрессия России и Беларуси против Украины с территории Беларуси пока не фиксируется.