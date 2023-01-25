RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Гаюн" опроверг фейки о "высадке десанта" на северо-западе Украины

Фото: "Гаюн" опроверг фейки о "высадке десанта" на северо-западе Украины (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В сети ширились фейки о якобы высадке белорусского десанта в Ровенской и Волынской областях. Однако это не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Білоруські Гаюн".

Как пишет "Гаюн", в 11:00 по киевскому времени в Беларуси поднялся военно-транспортный самолет Ил-76. О его полетах над Брестом и Брестским районом сообщали еще утром.

"По информации исполкома, с самолета Ил-76 будет происходить штатное десантирование бойцов 38-й десантно-штурмовой бригады ВС РБ. Самолет будет взлетать из аэропорта "Брест" и осуществлять десантирование парашютистов на полигон "Брестский", - добавляет пресс-служба.

Также на полигоне "Ружанский" проходит розыгрыш практических действий авиационного компонента региональной группировки войск Беларуси и России.

Отмечается, что военная агрессия России и Беларуси против Украины с территории Беларуси пока не фиксируется.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 25 января утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за поднятия авиации в Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеБеларусь