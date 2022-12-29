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Гайдай про важливість деокупації Старобільська: зможемо "діставати" до будь-якої дороги

Фото: Гайдай розповів про важливість деокупації Старобільська від військ РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Після деокупації Старобільська Луганської області українську зброю зможе діставати до будь-якої дороги, якою постачається армія РФ.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі національного телемарафону.

"У нас попереду будуть ще важкі бої за Старобільськ. Кремінна та Старобільськ – це міста. Між ними майже на 100% сільська місцевість і там навіть зачепитися ніде окупантам. Тому вони зараз будують оборонні споруди біля Старобільська і там тримають підрозділи. Готуються ретельно, тому що Старобільськ – це логістичний центр Луганської області", - зазначив Гайдай.

За його словами, щойно Старобільськ буде деокуповано, то українська зброя зможе дістати будь-якої дороги, якою здійснюється логістика російських військ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що ділянка фронту біля Кремінної є однією з тих, яка потребує максимуму концентрації та зусиль.

Також ми писали, що, згідно з картою Інституту вивчення війни (ISW), українські військові продовжують просуватися до Кремінної.

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