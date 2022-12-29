Гайдай о важности деоккупации Старобельска: сможем "доставать" до любой дороги

После деоккупации Старобельска Луганской области украинское оружие сможет доставать до любой дороги, по которой снабжается армия РФ.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире национального телемарафона.
"У нас впереди будут еще тяжелые бои за Старобельск. Кременная и Старобельск – это города. Между ними почти на 100% сельская местность и там даже зацепиться негде оккупантам. Поэтому они сейчас строят оборонительные постройки возле Старобельска и там держат подразделения. Готовятся тщательно, потому что Старобельск – это логистический центр Луганской области", - отметил Гайдай.
По его словам, как только Старобельск будет деоккупирован, то украинское оружие сможет достать любой дороги, по которой осуществляется логистика российских войск.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что участок фронта возле Кременной является одним из тех, который требует максимума концентрации и усилий.
Также мы писали, что, согласно карте Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжают продвигаться к Кременной.
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