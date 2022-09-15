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Гайдай созывает штаб по вопросам деоккупации Луганской области: что будут решать

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай созывает штаб по вопросам деоккупированных территорий региона. Первое заседание должно состояться уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую облгосадминистрацию.

Обязанности штаба

Областной штаб будет способствовать координации деятельности местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, военных формирований, правоохранительных органов и общественных объединений для скорейшего восстановления систем жизнеобеспечения деоккупированных территорий.

Членами штаба будут разрабатываться рекомендации и предложения по первоочередным действиям органов власти, предприятий, учреждений, организаций по возобновлению деятельности в общинах, которые будут освобождены.

Также Гайдай сообщил, что для каждой административно-территориальной единицы области будут сформированы спасатели, представители правоохранительных органов, бригады медицинских работников и специалистов по восстановлению критической инфраструктуры.

Кроме того, на освобожденные территории планируют сразу отправить мобильные ЦПАУ и мобильные отделения "Укрпочты", которые начнут выдавать пенсии т

Мобильные операторы Украины уже также готовы восстановить на деоккупированных территориях интернет и связь.

Напомним, в Луганской области уже готовятся к освобождению городов и сел из российской оккупации. Для этого в регионе создан областной штаб по деоккупации.

Как сообщалось ранее, масштабная деоккупация Луганской области может начаться с Кременной и Сватово. Основной удар ВСУ ожидается именно там.

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