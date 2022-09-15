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Гайдай скликає штаб з питань деокупації Луганської області: що вирішуватимуть

Фото: голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай скликає штаб з питань деокупованих територій регіону. Перше засідання має відбутися вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську облдержадміністрацію.

Обов'язки штабу

Обласний штаб сприятиме координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об'єднань для якнайшвидшого відновлення систем життєзабезпечення деокупованих територій.

Членами штабу розроблятимуться рекомендації та пропозиції щодо першочергових дій органів влади, підприємств, установ, організацій щодо відновлення діяльності в громадах, які будуть звільнені.

Також Гайдай повідомив, що для кожної адміністративно-територіальної одиниці області будуть сформовані рятувальники, представники правоохоронних органів, бригади медичних працівників і фахівців з відновлення критичної інфраструктури.

Крім того, на звільнені території планують відразу відправити мобільні ЦНАПи і мобільні відділення "Укрпошти", які почнуть видавати пенсії т

Мобільні оператори України вже також готові відновити на деокупованих територіях інтернет і зв'язок.

Нагадаємо, в Луганській області вже готуються до звільнення міст і сіл з російської окупації. Для цього у регіоні створено обласний штаб з деокупації.

Як повідомлялося раніше, масштабна деокупація Луганської області може початися з Кремінної та Сватового. Основний удар ЗСУ очікується саме там.

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