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В Луганской области создан областной штаб по деоккупации: что это значит

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Луганск, Среда 14 сентября 2022 13:59
В Луганской области создан областной штаб по деоккупации: что это значит Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Наталия Гурковская

В Луганской области уже готовятся к освобождению городов и сел из российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской области Сергея Гайдая.

"Понимая, что деоккупация неизбежна, мы готовимся к тому, чтобы, неважно какой населенный пункт мы освободим, неважно какая громада будет первой, чтобы там не было вакуума в административных вопросах. Поэтому мы готовим группы врачей, которые сразу могут работать, мы готовим уже такие штабы деоккупации", - рассказал он.

В такие штабы будут входить представители администрации, правоохранительных органов, медики, МЧС.

"Мы уже договариваемся со Смелянским (Игорь, глава "Укрпочты", - ред.), чтобы автомобили "Укрпочты" приезжали и проводили, например, выплаты пенсий. Мы уже договариваемся с мобильными операторами, чтобы они подключали интернет, восстанавливали связь. Мы уже договариваемся со ЦНАПами. Мы готовы будем сразу восстанавливать критическую инфраструктуру", - добавил Гайдай.

Ранее Гайдай заявлял, что масштабная деоккупация Луганской области начнется с Кременной и Сватово. Основной удар ВСУ ожидается именно там.

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