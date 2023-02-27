Гайдай розповів, що саме є головною загрозою під час боїв в Луганській області

"Ми бачимо збільшення особового складу та важкої техніки ворога. Зокрема, сучасних танків Т-90. Наші захисники їх успішно спалюють", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зазначив, що резерв, який в РФ готували два місяці, набув певних навичок. Цих осіб вже встигли доправити в Луганську область.

"Це десятки тисяч мобілізованих росіян. Основна загроза - в їхній кількості", - пояснив глава регіону.

Гайдай розповів, що іноді російські офіцери намагаються змінити тактику наступу, але це не масове явище.