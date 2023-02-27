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Гайдай рассказал, что именно является главной угрозой во время боев в Луганской области

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Основной угрозой для Вооруженных сил Украины в Луганской области является количество мобилизованных россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Мы видим увеличение личного состава и тяжелой техники врага. В частности, современные танки Т-90. Наши защитники их успешно сжигают", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что резерв, который в РФ готовили два месяца, приобрел определенные навыки. Этих военных уже успели доставить в Луганскую область.

"Это десятки тысяч мобилизованных россиян. Основная угроза - в их количестве", - пояснил глава региона.

Гайдай рассказал, что иногда российские офицеры пытаются изменить тактику наступления, но это не массовое явление.

Напомним, что россияне перебросили на временно оккупированную территорию Луганской области до 200 своих срочников.

В Луганской области в последние дни усилились атаки врага. Оккупационные войска штурмуют часто, уходя малыми группами.

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