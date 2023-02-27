Гайдай рассказал, что именно является главной угрозой во время боев в Луганской области

"Мы видим увеличение личного состава и тяжелой техники врага. В частности, современные танки Т-90. Наши защитники их успешно сжигают", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что резерв, который в РФ готовили два месяца, приобрел определенные навыки. Этих военных уже успели доставить в Луганскую область.

"Это десятки тысяч мобилизованных россиян. Основная угроза - в их количестве", - пояснил глава региона.

Гайдай рассказал, что иногда российские офицеры пытаются изменить тактику наступления, но это не массовое явление.