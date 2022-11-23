Гайдай: З приходом морозів на нас можуть чекати позитивні новини з Луганського напряму

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай припускає, що ЗСУ зможуть дати "позитивні новини" з Луганського напряму, коли почнуться морози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гайдая в Telegram.
"Зараз чекаємо на морози, хоча б пару днів, щоб земля стала твердішою і витримувала техніку. Я думаю, що Збройні сили України зможуть дати нам нові позитивні новини по Луганській області", - заявив він.
Крім того, за словами Гайдая, українські військові потроху просуваються в районах Сватового та Кремінної. На цих напрямках ініціатива на боці ЗСУ.
"Потроху українські війська просуваються. Проте заважає погода. З іншого боку, погода заважає і росіянами йти у наступ технікою", - зазначив голова Луганської ОВА.
Як повідомлялося, втрата Херсона стала серйозним ударом для Росії. Але це також звільнило для РФ близько 20 000 військовослужбовців, яких можуть перекинути на інші фронти, зокрема на східну частину Донецької області.
Також нагадаємо, що Росія перекидає більше підрозділів у Луганськ. В області наголошуються випадки примусового виселення цивільних для розміщення окупантів.
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