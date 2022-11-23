RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гайдай: С приходом морозов нас могут ждать позитивные новости с Луганского направления

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай допускает, что ВСУ смогут дать "позитивные новости" с Луганского направления, когда начнутся морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гайдая в Telegram.

"Сейчас ждем морозов, хотя бы пару дней, чтобы земля стала более твердой и выдерживала технику. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут дать нам новые позитивные новости по Луганской области", - заявил он.

Кроме того, по словам Гайдая, украинские военные понемногу продвигаются в районах Сватово и Кременной. На этих направлениях инициатива на стороне ВСУ.

"Понемногу украинские войска продвигаются. Однако мешает погода. С другой стороны, погода мешает и россиянами идти в наступление техникой", - отметил глава Луганской ОВА.

Как сообщалось, потеря Херсона стала серьезным ударом для России. Но это также освободило для РФ около 20 000 военнослужащих, которых могут перебросить на другие фронты, в том числе на восточную часть Донецкой области.

Также напомним, что Россия перекидывает больше подразделений в Луганск. В области отмечаются случаи принудительного выселения гражданских для размещения оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВооруженные силы УкраиныДонбасс