Росія подвоїла атаки на сході України після відступу з Херсона, - WSJ

Україна готується до нового наступу там, оскільки війська з Херсона приєднуються до битви разом із деякими із 300 000 осіб, яких нещодавно мобілізували в РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що лише за п'ятницю зафіксували близько 100 обстрілів у Донецькій області.

"Жодного послаблення бойових дій чи перепочинку не було", - заявляв він.

Відновлення уваги до східного фронту перегукується із діями Росії після того, як у березні вона була змушена відступити з Київської області та північної частини України. Тоді РФ заявила, що зосередиться на захопленні всього Донбасу. Цього літа після кількох тижнів інтенсивних артилерійських обстрілів російські війська зайняли міста Сєверодонецьк і Лисичанськ, а також взяли під свій контроль майже всю Луганську область.

Однак прибуття далекобійної високоточної артилерії зі США допомогло українським силам загальмувати наступ. З настанням зими військові аналітики передбачають, що лінія фронту може знову стати статичнішою. Брудна і похмура погода пізньої осені може перешкодити використанню техніки та дронів, а відсутність листя може оголити війська. Проте, заморожена земля і більш ясне небо в середині зими також можуть допомогти силам, які мають відповідне зимове спорядження, вважають аналітики.

#Bakhmut. No comment. This is how the frontline looks like... pic.twitter.com/h8S8AAihEz