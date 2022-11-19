Росія подвоїла атаки на сході України після відступу з Херсона, - WSJ
Втрата Херсона стала серйозним ударом для Росії. Але це також звільнило для РФ близько 20 000 військовослужбовців, яких можуть перекинути на інші фронти, у тому числі до східної частини Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Україна готується до нового наступу там, оскільки війська з Херсона приєднуються до битви разом із деякими із 300 000 осіб, яких нещодавно мобілізували в РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що лише за п'ятницю зафіксували близько 100 обстрілів у Донецькій області.
"Жодного послаблення бойових дій чи перепочинку не було", - заявляв він.
Відновлення уваги до східного фронту перегукується із діями Росії після того, як у березні вона була змушена відступити з Київської області та північної частини України. Тоді РФ заявила, що зосередиться на захопленні всього Донбасу. Цього літа після кількох тижнів інтенсивних артилерійських обстрілів російські війська зайняли міста Сєверодонецьк і Лисичанськ, а також взяли під свій контроль майже всю Луганську область.
Однак прибуття далекобійної високоточної артилерії зі США допомогло українським силам загальмувати наступ. З настанням зими військові аналітики передбачають, що лінія фронту може знову стати статичнішою. Брудна і похмура погода пізньої осені може перешкодити використанню техніки та дронів, а відсутність листя може оголити війська. Проте, заморожена земля і більш ясне небо в середині зими також можуть допомогти силам, які мають відповідне зимове спорядження, вважають аналітики.
#Bakhmut. No comment. This is how the frontline looks like... pic.twitter.com/h8S8AAihEz— NOËL (@NOELreports) November 19, 2022
Росія досі не заявляла про свою готовність піти з України, а її спроби просунутися на Донбасі, що відновилися, говорять про те, що наразі можливості для переговорів невеликі. Військові аналітики кажуть, що на командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна будуть чинити тиск, щоб досягти результатів на Донбасі після втрати росіянами Херсону.
Нагадаємо, що Росія перекидає більше підрозділів до Луганська. В області відзначаються випадки примусового виселення цивільних для розміщення окупантів.
Також російські військові перекидають окремі підрозділи своїх військ з Херсонського напрямку в Луганську область.
Російські війська, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонської області для активізації операцій навколо Бахмута.
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