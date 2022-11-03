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Гайдай повідомив, чи можна повертатись у звільнені населені пункти Луганської області

Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Дмитро Браславський

Звільнення та зачистка населених пунктів не означають, що до них можна повертатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Росіяни продовжують щільно обстрілювати всі деокуповані села Луганщини. Знаходитися там вкрай небезпечно. Ворожа артилерія працює цілодобово", - заявив Гайдай.

За його словами, мирним жителям заради власної безпеки варто покинути ці населені пункти. Наразі військові, волонтери та поліція допомагають з евакуацією.

"Не дивлячись на "прильоти", деякі люди відмовляються виїжджати. Вмовляємо.
Тут варто піти за прикладом Стельмахівки, звідти виїхали всі мирні мешканці", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 9 населених пунктів Луганської області.

Також Гайдай показав евакуацію останніх жителів Стельмахівки.

Раніше Гайдай заявляв, що російські окупанти підірвали міст через річку Червону біля Красноріченського і ще один біля Кремінної в Луганській області через наближення Збройних сил України.

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