Усе розбито вщент. Гайдай показав евакуацію останніх жителів Стельмахівки
Росіяни майже повністю знищили село Стельмахівка Луганської області. З населеного пункту були евакуйовані останні жителі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
"Звільнену Стельмахівку покинули всі мирні мешканці. Вчора з деокупованого села евакуювали останніх сімох жителів", - заявив Гайдай.
За словами голови Луганської ОВА, у Греківці та Стельмахівці були завершені стабілізаційні заходи, жителів вмовляли покинути населені пункти через потужні обстріли росіян. Водночас зимувати в селах буде вкрай важко й небезпечно.
"По Стельмахівці питання закрито - село пусте. Принаймні, більше ніхто не відгукнувся і будь-якого руху не помічено. По інших деокупованих населених пунктах ведемо також роботу з евакуації та підвозу гуманітарки", - додав Гайдай.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 жовтня наші воїни звільнили село Стельмахівка. Оприлюднили фотографію на тлі будівлі сільської ради.
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