RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гайдай сообщил, можно ли возвращаться в освобожденные населенные пункты Луганской области

Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Дмитрий Браславский

Освобождение и зачистка населенных пунктов не означают, что в них можно возвращаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Россияне продолжают плотно обстреливать все деоккупированные села Луганщины. Находиться там крайне опасно. Вражеская артиллерия работает круглосуточно", - заявил Гайдай.

По его словам, мирным жителям ради собственной безопасности следует покинуть эти населенные пункты. В настоящее время военные, волонтеры и полиция помогают с эвакуацией.

"Несмотря на "прилеты", некоторые люди отказываются уезжать. Уговариваем.
Здесь следует последовать примеру Стельмаховки, оттуда выехали все мирные жители", - сообщил глава области.

Напомним, что ВСУ освободили 9 населенных пунктов Луганской области.

Также Гайдай показал эвакуацию жителей Стельмаховки.

Ранее Гайдай заявлял, что российские оккупанты взорвали мост через Красную реку возле Краснореченского и еще один возле Кременной в Луганской области из-за приближения Вооруженных сил Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскВойна в Украине