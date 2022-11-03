Гайдай сообщил, можно ли возвращаться в освобожденные населенные пункты Луганской области

Освобождение и зачистка населенных пунктов не означают, что в них можно возвращаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Россияне продолжают плотно обстреливать все деоккупированные села Луганщины. Находиться там крайне опасно. Вражеская артиллерия работает круглосуточно", - заявил Гайдай.
По его словам, мирным жителям ради собственной безопасности следует покинуть эти населенные пункты. В настоящее время военные, волонтеры и полиция помогают с эвакуацией.
"Несмотря на "прилеты", некоторые люди отказываются уезжать. Уговариваем.
Здесь следует последовать примеру Стельмаховки, оттуда выехали все мирные жители", - сообщил глава области.
Напомним, что ВСУ освободили 9 населенных пунктов Луганской области.
Также Гайдай показал эвакуацию жителей Стельмаховки.
Ранее Гайдай заявлял, что российские оккупанты взорвали мост через Красную реку возле Краснореченского и еще один возле Кременной в Луганской области из-за приближения Вооруженных сил Украины.
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