Гайдай повідомив, чи можна повертатись у звільнені населені пункти Луганської області
Звільнення та зачистка населених пунктів не означають, що до них можна повертатись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Росіяни продовжують щільно обстрілювати всі деокуповані села Луганщини. Знаходитися там вкрай небезпечно. Ворожа артилерія працює цілодобово", - заявив Гайдай.
За його словами, мирним жителям заради власної безпеки варто покинути ці населені пункти. Наразі військові, волонтери та поліція допомагають з евакуацією.
"Не дивлячись на "прильоти", деякі люди відмовляються виїжджати. Вмовляємо.
Тут варто піти за прикладом Стельмахівки, звідти виїхали всі мирні мешканці", - повідомив очільник області.
Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 9 населених пунктів Луганської області.
Також Гайдай показав евакуацію останніх жителів Стельмахівки.
Раніше Гайдай заявляв, що російські окупанти підірвали міст через річку Червону біля Красноріченського і ще один біля Кремінної в Луганській області через наближення Збройних сил України.
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