Гайдай повідомив, чи можна повертатись у звільнені населені пункти Луганської області

Звільнення та зачистка населених пунктів не означають, що до них можна повертатись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Не дивлячись на "прильоти", деякі люди відмовляються виїжджати. Вмовляємо. Тут варто піти за прикладом Стельмахівки, звідти виїхали всі мирні мешканці", - повідомив очільник області.

За його словами, мирним жителям заради власної безпеки варто покинути ці населені пункти. Наразі військові, волонтери та поліція допомагають з евакуацією.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 9 населених пунктів Луганської області.

Також Гайдай показав евакуацію останніх жителів Стельмахівки.

Раніше Гайдай заявляв, що російські окупанти підірвали міст через річку Червону біля Красноріченського і ще один біля Кремінної в Луганській області через наближення Збройних сил України.

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