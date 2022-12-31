Гайдай показав головну ялинку Луганської області в цьому році

На звільненій території Луганської області встановили ялинку. Щоправда, вона відрізняється від тих, що були встановлені роками раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ось так виглядає Ялинка Незламності. Головна ялинка Луганщини…цьогоріч", - написав він.