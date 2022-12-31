Гайдай показав головну ялинку Луганської області в цьому році
Фото: на звільненій території Луганської області встановили ялинку (t.me/serhiy_hayday)
На звільненій території Луганської області встановили ялинку. Щоправда, вона відрізняється від тих, що були встановлені роками раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Ось так виглядає Ялинка Незламності. Головна ялинка Луганщини…цьогоріч", - написав він.
Як повідомлялось, ЗСУ вибили війська РФ із селища Новоселівське Луганської області, частину окупантів взято в полон.
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