ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гайдай показав головну ялинку Луганської області в цьому році

Новость на русском →
Луганськ, Субота 31 грудня 2022 11:33
Гайдай показав головну ялинку Луганської області в цьому році Фото: на звільненій території Луганської області встановили ялинку (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Наталія Гурковська

На звільненій території Луганської області встановили ялинку. Щоправда, вона відрізняється від тих, що були встановлені роками раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ось так виглядає Ялинка Незламності. Головна ялинка Луганщини…цьогоріч", - написав він.

Як повідомлялось, ЗСУ вибили війська РФ із селища Новоселівське Луганської області, частину окупантів взято в полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок