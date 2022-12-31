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Гайдай показал главную елку Луганской области в этом году

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Луганск, Суббота 31 декабря 2022 11:33
Гайдай показал главную елку Луганской области в этом году Фото: на освобожденной территории Луганской области установили елку (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Наталия Гурковская

На освобожденной территории Луганской области установили елку. Правда, она отличается от тех, которые были установлены годами ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Вот так выглядит Елка Несокрушимости. Главная елка Луганской области…в этом году", - написал он.

Как сообщалось, ВСУ выбили войска РФ из поселка Новоселовское Луганской области, часть оккупантов взята в плен.

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