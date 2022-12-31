Гайдай показал главную елку Луганской области в этом году

На освобожденной территории Луганской области установили елку. Правда, она отличается от тех, которые были установлены годами ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Вот так выглядит Елка Несокрушимости. Главная елка Луганской области…в этом году", - написал он.