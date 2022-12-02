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Гайдай оцінив, які міста Луганської області ЗСУ звільнять наступними

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Найближчим часом ЗСУ можуть відновити наступ у Луганській області. Ймовірно, наступними українські захисники звільнять Кремінну та Рубіжне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він зазначив, що морозна погода допоможе ЗСУ, оскільки дороги промерзли, а техніка просуватиметься швидше.

За словами Гайдая, російські окупанти розуміють, що не зможуть втримати Кремінну. Тому ворожі війська вже будують другу лінію оборони біля Старобільська.

"Вони розуміють, що Кремінна найближчим часом буде деокупована Збройними силами України. Від Кремінної йдуть дороги в різні напрямки, це і напрямок Сватове, це і на наші міста - Рубіжне, Сєвєродонецьк. Рубіжне зовсім поруч. Місто не може бути потужною фортецею, тому що окупанти після початку повномасштабного вторгнення 50% зруйнували", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, українські військові звільнили вже 13 населених пунктів у Луганській області.

Водночас військові зазначають, що деокупація Луганської області не буде швидкою, оскільки окупанти встигли укріпитися та підготуватися.

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