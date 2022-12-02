RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гайдай оценил, какие города Луганской области ВСУ освободят следующими

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

В ближайшее время ВСУ могут возобновить наступление в Луганской области. Вероятно, следующими украинские защитники освободят Кременную и Рубежное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он отметил, что морозная погода поможет ВСУ, поскольку дороги промерзли, а техника будет продвигаться быстрее.

По словам Гайдая, российские оккупанты понимают, что не смогут удержать Кременную. Поэтому вражеские войска уже строят вторую линию обороны возле Старобельска.

"Они понимают, что Кременная в ближайшее время будет деоккупирована Вооруженными силами Украины. От Кременной идут дороги в разные направления, это и направление Сватово, это и на наши города - Рубежное, Северодонецк. Рубежное совсем рядом. Город не может быть мощной крепостью, потому что оккупанты после начала полномасштабного вторжения 50% разрушили", - отметил Гайдай.

Напомним, украинские военные освободили уже 13 населенных пунктов в Луганской области.

В то же время военные отмечают, что деоккупация Луганской области не будет быстрой, поскольку оккупанты успели укрепиться и подготовиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскРубежноеКременнаяВойна в УкраинеВойна России против Украины