Гайдай оценил, какие города Луганской области ВСУ освободят следующими

В ближайшее время ВСУ могут возобновить наступление в Луганской области. Вероятно, следующими украинские защитники освободят Кременную и Рубежное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Они понимают, что Кременная в ближайшее время будет деоккупирована Вооруженными силами Украины. От Кременной идут дороги в разные направления, это и направление Сватово, это и на наши города - Рубежное, Северодонецк. Рубежное совсем рядом. Город не может быть мощной крепостью, потому что оккупанты после начала полномасштабного вторжения 50% разрушили", - отметил Гайдай.

По словам Гайдая, российские оккупанты понимают, что не смогут удержать Кременную. Поэтому вражеские войска уже строят вторую линию обороны возле Старобельска.

Он отметил, что морозная погода поможет ВСУ, поскольку дороги промерзли, а техника будет продвигаться быстрее.

Напомним, украинские военные освободили уже 13 населенных пунктов в Луганской области.

В то же время военные отмечают, что деоккупация Луганской области не будет быстрой, поскольку оккупанты успели укрепиться и подготовиться.

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