Гайдай назвав втрати окупантів у Луганській області за добу

В Луганській області втрати російських окупантів у живій силі за одну добу склали 150 бійців внаслідок завданого ЗСУ удару по зосередженню загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Так, у Біловодську проходять лікування до 300 поранених представників ПВК "Вагнер". Крім того, в Первомайську, на території так званого "військового шпиталю", що розгорнуто на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі міста Бахмут", - розповів Гайдай.

Також голова ОВА повідомив, що окупанти продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військових РФ та найманців приватних військових компаній.

Чиновник зазначив, що Сили оборони України 24 грудня завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району, і втрати російських інтервентів склали до 150 військовослужбовців убитими та пораненими.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, 26 грудня українські військові на всіх фронтах ліквідували за добу 550 російських солдатів, і кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 102 600 військових.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня російський диктатор Володимир Путін під час виступу перед журналістами "кремлівського пулу" назвав війну проти України - війною. А трохи згодом керівник Кремля нафантазував, що майже всі росіяни готові померти за РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.