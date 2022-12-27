Гайдай назвал потери оккупантов в Луганской области за сутки

В Луганской области потери российских оккупантов в живой силе за одни сутки составили 150 бойцов в результате нанесенного ВСУ удара по сосредоточению захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Так, в Беловодске проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК "Вагнер". Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого "военного госпиталя", развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, получивших ранения в районе города Бахмут", - рассказал Гайдай.

Также глава ОВА сообщил, что оккупанты продолжают использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военных РФ и наемников частных военных компаний.

Чиновник отметил, что Силы обороны Украины 24 декабря нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника возле н.п. Половинкино Старобельского района, и потери российских интервентов составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, 26 декабря украинские военные на всех фронтах ликвидировали за сутки 550 российских солдат, и число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 102 600 военных.

Ранее сообщалось, что 22 декабря российский диктатор Владимир Путин во время выступления перед журналистами "кремлевского пула" назвал войну против Украины - войной. А чуть позже руководитель Кремля нафантазировал, что почти все россияне готовы умереть за РФ.

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