UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гайдай назвав найстабільніший напрямок в Луганській області

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Найстабільнішим напрямком в Луганській області можна вважати район міста Сватове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"В Луганській області ситуація важка за всіма напрямками, найважча - поблизу Кремінної", - йдеться у заяві.

Проте Гайдай запевняє, що на Сватівському напрямку ситуація виглядає дещо краще і називає її найстабільнішою.

"Ворог кинув в атаку багато резервів, втім, росіяни зазнають шалених втрат", - сказав глава області.

За його словами, жителі окупованої частини Луганської області отримують російські паспорти з низкою обмежень. Аби отримати повноцінний та справжній паспорт РФ, треба їхати на територію Росії.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Луганській області росіяни ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян які не мають паспорта РФ.

Вночі 3 березня на Сватівському напрямку українські артилеристи знищили колону російської військової техніки. Ворог зазнав великих втрат.

У Луганській області окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення. Зокрема, у населених пунктах Сватівського району загарбники відключили банкомати, зобов'язавши жителів отримувати соцвиплати з "рук".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськЗбройні сили УкраїниКременнаяВибух у СватовоВійна в Україні