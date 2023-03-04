Гайдай назвал самое стабильное направление в Луганской области

"В Луганской области ситуация тяжелая по всем направлениям, самая тяжелая - вблизи Кременной", - говорится в заявлении.

Однако Гайдай уверяет, что на Сватовском направлении ситуация выглядит лучше и называет ее самой стабильной.

"Враг бросил в атаку много резервов, впрочем, россияне несут бешеные потери", - сказал глава области.

По его словам, жители оккупированной части Луганской области получают российские паспорта с рядом ограничений. Чтобы получить полноценный и подлинный паспорт РФ, нужно ехать на территорию России.