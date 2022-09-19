Гайдай назвав можливу причину бажання окупантів провести "референдуми" на Донбасі

Незаконий "референдум" у новоокупованих районах Луганської області потрібен росіянам лише для оголошення загальної мобілізації в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Окупанти знову заговорили про "вибори без виборів", бо українські військові загнали їх у глухий кут", - заявив очільник області.
За його словами, росіяни хочуть швидко зробити результати "референдуму" про приєднання до РФ. А вже потім заявити, що Україна напала на Росію і провести загальну мобілізацію.
"Але це їм не допоможе і нічого не змінить, деокупація наших територій неминуча", - додав Гайдай.
Нагадаємо, що окупанти у так званій "ЛНР" просять "владу" провести псевдореферендум по приєднанню до РФ.
Також, бойовики "ДНР" теж захотіли негайного "референдуму" про входження до Росії.
Пізніше, в Росії заявили про наміри провести "референдум" щодо визнання так званої "ЛНР" суб'єктом РФ восени, найближчим часом.
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