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Гайдай назвав можливу причину бажання окупантів провести "референдуми" на Донбасі

Фото: Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Незаконий "референдум" у новоокупованих районах Луганської області потрібен росіянам лише для оголошення загальної мобілізації в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Окупанти знову заговорили про "вибори без виборів", бо українські військові загнали їх у глухий кут", - заявив очільник області.

За його словами, росіяни хочуть швидко зробити результати "референдуму" про приєднання до РФ. А вже потім заявити, що Україна напала на Росію і провести загальну мобілізацію.

"Але це їм не допоможе і нічого не змінить, деокупація наших територій неминуча", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що окупанти у так званій "ЛНР" просять "владу" провести псевдореферендум по приєднанню до РФ.

Також, бойовики "ДНР" теж захотіли негайного "референдуму" про входження до Росії.

Пізніше, в Росії заявили про наміри провести "референдум" щодо визнання так званої "ЛНР" суб'єктом РФ восени, найближчим часом.

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