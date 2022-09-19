Гайдай назвав можливу причину бажання окупантів провести "референдуми" на Донбасі

Незаконий "референдум" у новоокупованих районах Луганської області потрібен росіянам лише для оголошення загальної мобілізації в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Окупанти знову заговорили про "вибори без виборів", бо українські військові загнали їх у глухий кут", - заявив очільник області.

За його словами, росіяни хочуть швидко зробити результати "референдуму" про приєднання до РФ. А вже потім заявити, що Україна напала на Росію і провести загальну мобілізацію.

"Але це їм не допоможе і нічого не змінить, деокупація наших територій неминуча", - додав Гайдай.