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Гайдай назвал возможную причину желания оккупантов провести "референдумы" на Донбассе

Фото: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Незаконный "референдум" в вновь оккупированных районах Луганской области нужен россиянам только для объявления общей мобилизации в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Оккупанты снова заговорили о "выборах без выборов", потому что украинские военные загнали их в тупик", - заявил глава области.

По его словам, россияне хотят быстро сделать результаты "референдума" о присоединении к РФ. А потом заявить, что Украина напала на Россию и провести общую мобилизацию.

"Но это им не поможет и ничего не изменит, деоккупация наших территорий неизбежна", – добавил Гайдай.

Напомним, что оккупанты в так называемой "ЛНР" просят "власть" провести псевдореферендум по присоединению к РФ.

Также, боевики "ДНР" тоже захотели немедленного "референдума" о вхождении в Россию.

Позже, в России заявили о намерениях провести "референдум" по признанию так называемой "ЛНР" субъектом РФ осенью, в ближайшее время.

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