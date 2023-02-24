Гайдай про наступ ЗСУ: чекають слушного моменту, щоб це не було "спринтерською стометрівкою"

Українські військові чекають відповідного моменту, щоб спочатку повномасштабний наступ у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Чітко розумію, всі вмотивовані, чітко розуміють той план, який є у командування наших Сил оборони. Ми тільки чекаємо слушного моменту для того, щоб це була не якась спринтерська стометрівка, яку десь пробежуть, зайдуть і звільнять один населений пункт і все, а щоб це був масштабний контрнаступ наших Сил оборони", - сказав він.
Він висловив сподівання, що ЗСУ "будуть гнати їх (окупантів, - ред.) до адміністративних кордонів Луганської області".
"Хочеться вже підняти український прапор над нашим містом Луганськ", - додав очільник регіону.
Як повідомлялось, українські військові відбили наступ російських окупантів у районі Кремінної Луганської області, які пішли в атаку у складі трьох рот. 70 солдатів РФ було вбито, кількість поранених уточнюється.
Російські війська продовжують накопичувати резерви на території Луганської області. Не виключено, що готується великий наступ.
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