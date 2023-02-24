Гайдай о наступлении ВСУ: ждут подходящего момента, чтобы это не было "спринтерской стометровкой"

"Четко понимаю, все мотивированы, четко понимают тот план, который есть у командования наших Сил обороны. Мы только ждем подходящего момента для того, чтобы это была не какая-то спринтерская стометровка, которую где-то пробегут, зайдут и освободят один населенный пункт и все, а чтобы это было масштабное контрнаступление наших Сил обороны", - сказал он.

Он выразил надежду, что ВСУ "будут гнать их (оккупантов, - ред.) к административным границам Луганской области".

"Хочется уже поднять украинское знамя над нашим городом Луганск", - добавил глава региона.

Как сообщалось, украинские военные отразили наступление российских оккупантов в районе Кременной Луганской области, которые пошли в атаку в составе трех рот. 70 солдат РФ были убиты, количество раненых уточняется.

Российские войска продолжают копить резервы на территории Луганской области. Не исключено, что готовится большое наступление.