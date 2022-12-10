Гайдай дав оптимістичний прогноз щодо деокупації у Луганській області

Чиновник зазначив, що деокупація в Луганській області, найімовірніше, відбуватиметься важко, оскільки російські загарбники там дуже суттєво підготувалися.

"Єдине, що дає мені можливість говорити про добрі новини найближчим часом, це те, що я бачу - як розвиваються події у напрямку Сватового та Кремінної. Хоча зараз на Сватове направили величезну кількість військ. І є навіть якась фантастична та дурна ідея у росіян - робити контрнаступ на Куп'янськ", - сказав голова ОВА.

Гайдай визнав, що такі наміри інтервентів абсолютно незрозумілі, як "нам незрозуміла і вся ця війна", яка була програшною для РФ "з першого пострілу, з першого прильоту".

"Там зараз ідуть дуже важкі бої, але наші війська вже біля Кремінної... кілька кілометрів... І я сподіваюся, що до кінця року щось ще деокупуємо", - сказав він.