Окупанти вимкнули зв’язок біля Кремінної та Сватового через страх партизанів, - Гайдай
Зв’язок по лінії фронту у Луганській області або поганий, або взагалі вимкнений окупантами. Загарбники бояться дій українських партизанів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Тисячі мобілізованих резервістів стягнули росіяни на Кремінський та Сватівський напрямки, крім них там розташувалися "вагнерівці", "кадирівці" та десантура", - йдеться у заяві.
Очільник Луганської області повідомив, що будівельні матеріали для оборонних споруд до Старобільська везуть сотнями вантажівок. Окупанти розраховують на те, що після взяття Сватового ЗСУ ослабнуть.
"Зв’язок по лінії фронту або поганий, або взагалі вимкнений окупантами - вони бояться українських партизанів", - додав Гайдай.
Також глава Луганської області зазначив, що з екіпіруванням зараз в росіян значні проблеми.
Нагадаємо, що російським військам незабаром доведеться попрощатися з містами Сватове та Кремінна (Луганська область). Окупанти це розуміють, а тому готуються до наступної оборони в Старобільську.
Раніше голова Луганської ОВА розповідав, що контрнаступ українських сил в області триває і військові все ближче просуваються до Кремінної.
Додамо, за даними карт ISW на сході окупанти своїми атаками намагаються не дати українським силам наростити темпи контрнаступу. Зокрема, наші бійці, ймовірно, планують оточити Сватове, тоді як росіяни почали на цьому напрямку контрнаступальні дії.
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