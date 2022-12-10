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Гайдай дал оптимистичный прогноз по деоккупации в Луганской области

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины до конца текущего года могут освободить в Луганской области еще несколько населенных пунктов.

Об том заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире всеукраинского телемарафона.

Чиновник отметил, что деоккупация в Луганской области, вероятнее всего, будет происходить тяжело, так как российские захватчики там очень основательно подготовились.

"Единственное, что дает мне возможность говорить о хороших новостях в ближайшее время, это то, что я вижу - как развиваются события в направлении Сватово и Кременной. Хотя сейчас на Сватово направили огромное количество войск. И есть даже какая-то фантастическая и глупая идея у россиян - делать контрнаступление на Купянск", - сказал глава ОВА.

Гайдай признал, что такие намерения интервентов совершенно непонятны, как "нам непонятна и вся эта война", которая была проигрышна для РФ "с первого выстрела, с первого прилета".

"Там сейчас идут очень тяжелые бои, но наши войска уже возле Кременной... несколько километров... И я надеюсь, что до конца года что-то еще деоккупируем", - высказал он мнение.

Напомним, ранее Гайдай отметил, что к Новому году ВСУ могут зайти в Кременную, а в 2023 году полностью освободить Луганскую область.

Также перед этим глава Луганской ОВА сообщил, что связь по линии фронта в Луганской области либо плохая, либо вообще отключена оккупантами, так как захватчики боятся действий украинских партизан.

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