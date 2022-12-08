ЗСУ можуть зайти в Кремінну вже до Нового року, - Гайдай

До Нового року ЗСУ можуть зайти в Кремінну, а в 2023 році повністю звільнити Луганську область.

Він зазначив, що враховуючи сили, які росіяни стягнули на цьому напрямку, ЗСУ чекають важкі бої. Наразі на перемогу у регіоні працюють і міжнародні партнери, і волонтери, і обласна рада.

"Я би дуже хотів, щоб на Новий рік ми все ж зайшли в Кремінну, наприкінці зими ми можемо вийти, в принципі, на кордони лінії розмежування, де була окупація з 2014 року, а в 2023 звільнити всю Луганську область", - сказав Гайдай.

Він зазначив, що тактика українських командирів значно відрізняється від російської - ті часто кидають на міста велику кількість солдатів, незважаючи на втрати. ЗСУ ж діють більш розумно, наприклад, оточуючи міста і змушуючи ворога відступити.